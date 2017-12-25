Собрание сочинений В.И. Ленина (html)

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Последнее обновление: 25.12.2017



Полное собрание сочинений

В. И. Ленина

Издание пятое

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Интересные цитаты

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Наиболее известные работы

В. И. Ленина



Государство и революция

Грозящая катастрофа и как с ней бороться

Две тактики социал-демократии в демократической революции

Детская болезнь «левизны» в коммунизме

Задачи союзов молодёжи (Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодёжи 2 октября 1920 г.)

Империализм, как высшая стадия капитализма

К вопросу о национальностях или об «автономизации»

Как нам реорганизовать Рабкрин

Как организовать соревнование?

Карл Маркс (Краткий биографический очерк с изложением марксизма)

Лев Толстой, как зеркало русской революции

Материализм и эмпириокритицизм

О двоевластии

О кооперации

О "левом" ребячестве и о мелкобуржуазности

О лозунге Соединенных Штатов Европы

О национальной гордости великороссов

О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова)

О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия)

Об едином хозяйственном плане

Очередные задачи Советской власти

Памяти Коммуны

Партийная организация и партийная литература

Письмо к съезду

Пролетарская революция и ренегат Каутский

Развитие капитализма в России

С чего начать?

Социализм и религия

Странички из дневника

Три источника и три составные части марксизма

Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения

Что такое «друзья народа« и как они воюют против социал-демократов?

Шаг вперед, два шага назад. (Кризис в нашей партии)

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Замеченные погрешности, ошибки и недоработки